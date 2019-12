[MAJ] Mise A Jour du 13 décembre 2019

Actualité originale

Get ready to celebrate a great year in gaming by catching #TheGameAwards tomorrow at 5:30pm PT!https://t.co/JjUq56JoDi pic.twitter.com/abppZW2tJl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 11 décembre 2019

RED ALERT!



PRIVATE VIDEO ADDED TO SMASH BROS YOUTUBE PLAYLIST.



IT’S HAPPENING. pic.twitter.com/PNANDFThSr — FADEL 3.0 Master Of Hype (@GamesCageZ) 11 décembre 2019

Finalement, aucune annonce n'a concerné Super Smash Bros. Ultimate, comme quoi il n'y a pas toujours de lien de cause à effet entre une vidéo privée et une cérémonie diffusée la nuit suivante !Précisons toutefois que SSBU a eu sa minute de gloire : le jeu a obtenu l'award for Best Fighting Game lors de la cérémonie.Nintendo a d'ores et a déjà confirmé qu'il serait présent lors des Game Awards, et quand on sait qu'au moins 10 nouveaux titres y seront dévoilés, on peut se demander si Nintendo ne nous réserve pas un petit quelque chose.il y a déjà ce tweet de Nintendo of America qui nous demande de nous préparer pour cet événement :Rien de bien étonnant jusqu'ici, même si on se souviendra qu'il y a un an, c'est Joker qui avait été annoncé comme premier personnage à rejoindre le Fighter Pass de Super Smsh Bros.A côté de cela, on apprend également que Doug Bowser sera présent lors de la cérémonie. Il y croisera d'ailleurs son prédécesseur Reggie Fils-Aime qui devrait y faire une petite apparition. On ne sait pas encore quel rôle tiendra Doug Bowser, ni même s'il prendra la parole, mais on sait qu'il fait parti du conseil consultatif des Game Awards.Bon, il vous en faut un peu plus pour vous convaincre que quelque chose pourrait bien se tramer, alors on continue.Le site dualshockers a relayé un tweet qui dévoile qu'une vidéo privée a rejoint la playlist officielle Youtube de Smash Bros :Alors, avec tout ça, allons-nous découvrir le dernier personnage du premier Season Pass de Super Smash Bros ? Rendez-vous cette nuit à 2h00 heure française pour en avoir le cœur net.