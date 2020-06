News Gear.Club Unlimited 2 (Switch)

Gear.Club Unlimited 2 Tracks Edition - Announcement Teaser for Nintendo Switch HD 06/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nouveau gameplay, nouveaux terrains de jeu, nouvelles voitures... Le circuit des 24h du Mans vous ouvre ses portes !



Gear Club Unlimited 2 Tracks Edition sera disponible en août en exclusivité sur Nintendo Switch. pic.twitter.com/NgLWEtixB8 — Microids (@Microids_off) June 3, 2020

Gear.Club Unlimited 2 - Tracks Edition sera une version enrichie du jeu original. Microïds a réussi à obtenir le circuit des 24 Heures du Mans grâce à la signature d'un accord avec l’ACO (Automobile Club de l’Ouest)Néanmoins, l'éditeur présente cette nouvelle version comme un nouveau titre, notamment parce qu'il proposera une expérience selon lui "plus proche du motorsport". Les développeurs ont en effet ajouté des arrêts aux stands, des stratégies de course, ou encore la gestion du carburant et des pneumatiques.En dehors de ce nouveau circuit, le jeu recevra cinq nouvelles pistes, ainsi que 13 anciennes, modifiées spécifiquement pour la nouvelle campagne, l'Endurance Championship.Les nouvelles voitures seront : la Ford GT40 MK I, la Nissan GT-R LM Nismo, la Porsche 919 Hybrid, la Mercedes AMG GT3 et la Bentley Continental GT3-R.Pour finir, Gear.Club Unlimited 2 - Tracks Editon comprendra évidemment tout le contenu de Gear.Club Unlimited 2, mais aussi tous les DLC, ainsi que 5 nouveaux circuits.