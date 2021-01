News Reggie Fils-aimé

C'est une table ronde intéressante qui s'annonce, avec peut-être quelques anecdotes croustillantes, à l'occasion d'une discussion autour du passé et du présent du secteur du jeu vidéo, en présence de Reggie Fils-Aimé (ancien président de Nintendo of Ameica), Robbie Bach (ancien responsable du département Microsoft Entertainement & Devices) et Jack Tretton (ancien directeur adjoint au sein de Sony Computer Entertainement America).Tous les trois débattront du sujet autour d'Okaydrian, un vidéaste sur Twitch. Notez que les spectateurs du show sur Twitch pourront poser leurs questions en direct, rendez-vous pour cela sur la chaîne TwitchGaming Quant à l'heure de cette table ronde, rendez-vous la nuit prochaine, entre mardi 26 et mercredi 27 janvier 2021, à 0h30. Notez que ce débat lancera la cérémonie des New York Game Awards, dont il s'agit cette année de la 10e édition.Puisque l'on parle de Twitch, les copains de la SessionPN vous donnent rendez-vous tous les 15 jours, le samedi soir, pour un broadcast de la SessionPN du jour. Si vous avez loupé la session du samedi 23 sur Among Us , ne manquez pas la prochaine, soit en vous abonnant à notre chaîne Twitch , soit en nous rejoignant sur Discord Source : NintendoSoup