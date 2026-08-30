Une nouvelle vague de LEGO Pokémon arrive en 2027

Les LEGO Pokémon sont arrivés en 2026 avec plus d'une quinzaine de références sorties entre février et août. Quelques références supplémentaires arriveront en octobre pour clôturer l'année, avant une nouvelle vague en 2027 !L'annonce a été faite au salon PokémonXP, organisé en parallèle des Championnats du Monde de Pokémon à San Francisco. En marge des panels organisés sur les différentes expériences Pokémon à ce jour, un teaser de la future gamme LEGO Pokémon a été diffusée.Quelques silhouettes de Pokémon à venir dans ces nouvelles références ont été montrées au public présent sur place : arriverez-vous à tous les reconnaître ?Dans l'ordre nous avons donc : Charbambin, Ouistempo, Férosinge, Pichu et Goélise. Ces produits pourraient être compatibles avec la Smart Brick LEGO qui a fait son apparition cette année et qui est déjà présente dans certains produits de la gamme.Rendez-vous début 2027 pour découvrir plus en détails cette nouvelle gamme avant une sortie dans les mois qui suivent !