News Pokémon (saga)
Une nouvelle vague de LEGO Pokémon arrive en 2027
LEGO et The Pokémon Company ont profité de la conférence PokémonXP pour teaser l'arrivée de nouveaux produits LEGO dans la gamme Pokémon pour les prochains mois.News
Les LEGO Pokémon sont arrivés en 2026 avec plus d'une quinzaine de références sorties entre février et août. Quelques références supplémentaires arriveront en octobre pour clôturer l'année, avant une nouvelle vague en 2027 !
L'annonce a été faite au salon PokémonXP, organisé en parallèle des Championnats du Monde de Pokémon à San Francisco. En marge des panels organisés sur les différentes expériences Pokémon à ce jour, un teaser de la future gamme LEGO Pokémon a été diffusée.
Rendez-vous début 2027 pour découvrir plus en détails cette nouvelle gamme avant une sortie dans les mois qui suivent !
L'annonce a été faite au salon PokémonXP, organisé en parallèle des Championnats du Monde de Pokémon à San Francisco. En marge des panels organisés sur les différentes expériences Pokémon à ce jour, un teaser de la future gamme LEGO Pokémon a été diffusée.
Rendez-vous début 2027 pour découvrir plus en détails cette nouvelle gamme avant une sortie dans les mois qui suivent !
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