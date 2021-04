News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Galerie images 26/04/2021













Prochains tournois de pêche et Insectosafari de 2021

Ce 28 avril 2021, une nouvelle mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons sera déployées par Nintendo sur les serveurs en ligne, pour permettre aux joueurs de découvrir les petites subtilités des événements de mai 2021, et de nouveaux objets.Commençons par brasser du vieux, et évoquer les événements de retour en mai dans ACNH :- La journée internationale des musées : les captures d'écran diffusées par Nintendo indiquent que de nouveaux tampons, du 18 au 31 mai 2021, pourront être collectionnés par les joueurs- May Day : du 29 avril au 7 mai- La saison des mariages : on pourrait même pouvoir découvrir de nouveaux items de mariage cette année, du 1e au 30 juinQu'est-ce qui est nouveau dans la mise à jour annoncée ? Nintendo indique que de nouveaux vêtements et de nouveaux meubles seront ajoutés via cette nouvelle version : pendant la Saison des mariages, vous pourrez acheter des items liés au mariage chez les soeurs Doigts de fée, des items de décoration dans la boutique de Méli et Mélo.Ajoutons enfin que de nouveaux items saisonniers seront ajoutés, inspirés par le jour des enfants (du 28/04 au 5/5), la Course au fromage (du 22 au 31 mai), la Fête des mères (du 1e au 31 mai), tandis que des images nous montrent aussi que le Festival Shogzi et la Fête des Pères (du 1e au 30 juin) seront aussi mis à l'honneur dans les semaines qui viennent.Allez, on sort son agenda et on prend note des futurs tournois dans Animal Crossing: New Horizons.Dates des Insectosafari 2021 :- 26 juin- 24 juillet- 28 août- 25 septembreLe prochain tournoi de pêche aura lieu le 10 juillet 2021.Source : Nintendo