News Miitopia (Switch)

Miitopia - Amis, ennemis, tous les Mii ! (Nintendo Switch) 04/07/2021

Miitopia est un RPG qui exploite les Mii, ces petits personnages virtuels représentant vos amis et les membres de vos familles que vous aurez pris soin de créer numériquement sur Wii ou sur DS puis 3DS.Les Mii avaient un peu disparu du devant de la scène ces dernières années, mais la sortie de Miitopia les remet au goût du jour, et Nintendo a décidé de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce dans laquelle on présente les options de personnalisation du jeu, le partage simplifié de Mii, et d'autres nouvelles fonctionnalités développées tout spécialement pour ce remake.Comme ils sont très sympa, chez Nintendo, ils ont eu la gentillesse de préparer une petite liste de toutes les nouveautés qui nous seront proposées dans ce nouveau jeu, à paraître le 21 mai 2021 exclusivement sur Nintendo Switch :- Maquillage et perruques : pour donner du style à vos Mii.- Création simplifiée de Mii et partage facile de vos Mii grâce à un système de clé d'accès (nécessite un abonnement Nintendo Switch Online) que vous pourrez envoyer dans un autre jeu, avec un autre rôle- Des classes originales où un micro ou une casserole peuvent remplacer épées et bâtons pour combattre le seigneur ténébreux- La personnalité de chaque membre de votre groupe compte- Vous pourrez disposer d'un cheval qui deviendra, au fil du jeu et du temps passé avec lui, votre fidèle destrier.- Se détendre à l'auberge pour récupérer des forces et développer les relations entre personnages.