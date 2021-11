Une nouveauté pour Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante

Rencontrez les Pokémon légendaires du Parc Rosa Rugosa ! 11/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis quelques semaines, Pokémon Company publie des vidéos "Nouveautés" concernant Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante. Voici donc celle d'aujourd'hui, centrée autour d'une nouvelle fonctionnalité : Le Parc Rosa RugosaLes possesseurs des versions originales auront reconnu le bâtiment du "Parc des amis". Ce parc permettait de transférer des Pokémons depuis les versions GBA. Le Parc se fait donc une petite beauté pour pouvoir y accueillir les Pokémon légendaires et fabuleux.Afin de rencontrer les Pokémons légendaires, il vous faudra trouver des tablettes et les insérer dans les socles. Le site Pokémon précise que "les méthodes d'obtention des tablettes demeurent floues, vous devrez donc mener de plus amples recherches lors de votre périple dans la région de Sinnoh". Cependant, les Pokémons seront différents selon votre version du jeu et nécessitera des échanges pour tous les attraper.A noter que le design des tablettes est un clin d'œil au cartouches des anciens jeux PokémonDans cette vidéo, nous apprenons également que si vous possédez une sauvegarde de Pokémon Let's Go Pikachu ou Evoli, ou de Pokémon Epée ou Bouclier, vous pourrez rencontrer Jirachi et Mew.La sortie de Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante approche à grand pas (le 19 novembre). Dites nous en commentaire ce que vous pensez de cet "ajout"