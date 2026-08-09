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Pokémon Pokopia Disponible sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Une mise à jour qui vaut de l'or et de l'argent pour Pokémon Pokopia !

Avant un Zelda direct et un Nintendo direct qui vont remuer la Nintendo sphère, Pokemon Pokopia se met à jour !

News
L'engouement autour de Pokemon Pokopia n'en finit plus. Après une sortie ayant remporté un franc succès, un bundle accompagné de la console et le DLC Fonds Bulleux, Pokemon Company compte surfer sur le succès de sa petite pépite.

C'est donc en toute logique que notre simulation de vie préférée reçoit une nouvelle mise à jour passant le jeu en version 2.0.1. Une mise à jour mineure qui apporte tout de même un sacré nombre de corrections à en faire pâlir un Pikapale !
Résolution d'un bug où Ho-Oh et Lugia tombaient et réapparaissaient en boucle.

Correction d'un problème empêchant de retrouver certains Pokémon lors d'une recherche.

Correction de l'impossibilité de ramasser le kit de déménagement dans certaines situations.

Fin des effets sonores qui se répétaient sans s'arrêter.

Correction des gels du jeu et des blocages sur l'écran de chargement.
Une bonne raison de se remettre dans le jeu qui nous provoque une addiction frénétique ! L'essayer c'est l'adopter, d'autant plus que le DLC ajoute une nouvelle ile et une toute nouvelle dimension aux iles déjà parcourues … Alors enfilez votre masque et votre Tuba pour plonger dans Pokemon Pokopia !
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