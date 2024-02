Une mise à jour pour Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Le Wrap Editor : une nouveauté très cosmétique

La chasse aux bugs est ouverte

Sorti en novembre dernier, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered est un jeu qu'on a beaucoup aimé redécouvrir, sur Nintendo Switch cette fois. Electronic Arts et Stellar Entertainment ont une délicate surprise à notre attention : une mise à jour qui sera disponible dès demain, jeudi 25 février. Parmi plusieurs correctifs, une nouvelle fonctionnalité va faire son apparition, le Wrap Editor.Le Wrap Editor est une fonctionnalité qui permet de personnaliser à fond ses voitures, et d'ainsi leur donner un style vraiment propre. Si propre, d'ailleurs, qu'il ne sera pas possible de le partager avec d'autres joueurs, bien qu'il sera possible d'utiliser sa voiture ainsi personnalisée dans les modes de jeu en ligne, même entre consoles.Cette personnalisation a ses limites : 300 stickers, ou 100 Mo – la personnalisation étant alors impossible dès qu'une des deux limites est franchie. Il sera aussi possible de faire part à l'éditeur de personnalisations qui sont inappropriées, à la fin d'une course en multijoueur.Enfin, pour nous aider à nous familiariser avec ce Wrap Editor, la plupart des voitures auront des personnalisations pré-fournies, le mode de personnalisation des voitures sera accessible depuis le stand où vous choisissez votre voiture.Electronic Arts a indiqué que de nombreux bugs avaient été corrigés à l'occasion de la sortie de cette mise à jour, d'une part des correctifs de stabilité liés à l'utilisation de la RAM de la machine. Certains joueurs avaient pu souffrir d'un crash dans l'événement "Protect and Swerve", ou quand trop d'informations étaient récupérées depuis Autolog. Sur Switch, il pouvait arriver de rester bloqué dans la transition entre l'écran de sélection et la course, ce qui a été corrigé.D'autres correctifs ont été apportés, notamment visuels et souvent mineurs, comme des affichages d'icônes ou de numéros de position des pilotes dans une course.Source : Electronic Arts