News Streets of Rage 4 (Switch)

'Waiting for Streets of Rage 4' countdown day d-11

Today Max shows that he may be pixelated, he got game.

HD character next, Blaze? Adam? Cherry? Floyd?#SOR4



steam wishlist: https://t.co/eXdEYtrAhT



For any beat 'em up itch our previous game is on sale: https://t.co/nqVmoBRegA pic.twitter.com/AFlvdTTl8s — Guard Crush Games (@Guard_Crush) April 19, 2020

Nintendo avait fixé la date de sortie du jeu au 23 avril sur l'eShop et on a peut-être un indice sur la raison de ce changement de date. C'est Gonintendo qui rapporte l'information, découverte... sur les serveurs Playstation. Rien ne dit donc que la version Switch sera réellement concernée mais à la vue des éléments corrigés, il y a de fortes chances que notre console hybride préférée la reçoive également.Cette mise à jour pèsera 1 Go sur le Playstation Store, et comme le titre a sensiblement la même taille sur tous les supports (environ 3 Go), on peut imaginer que cette update fera la même taille sur Switch.Au programme, une correction de bugs divers, des ajustements apportés au système de combos et des améliorations côté musique et sound design.Ce dernier point n'est pas très étonnant car les premiers retours de la version du titre avaient remonté un travail sonore en deçà des standards de la série (des deux premiers épisodes tout du moins). Et quand on sait que peu après, Dotemu avait annoncé que Olivier Derevière était en charge d'homogénéiser le travail des compositeurs vétérans japonais et des nouveaux venus occidentaux, on peut imaginer que le tout s'est un peu télescopé. A noter que cela relève de la pure spéculation évidemment.C'est en cas une bonne nouvelle, car le son et la musique étant une composante essentielle de la saga, on se réjouit de voir l'arrivée de ces ajustements. Rendez-vous le 30 avril pour la sortie du titre.