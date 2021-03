PowerA prépare pour une sortie le 30 mars 2021 une nouvelle manette filaire aux couleurs de Crash Bandicoot 4 : It's About Time. Amazon US a déjà listé le produit au tarif de 24,99 $ (les frais de port vers la France sont tout de même de 17,32 $). Pas la moindre trace du produit dans nos contrées pour le moment (peut-être que l'absence d'édition physique du jeu chez nous a mis en pause la commercialisation de ce produit pour le moment).