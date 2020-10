News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Démo gratuite disponible ! (Nintendo Switch) 28/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 20 novembre est encore loin : 3 semaines avant la sortie d'Hyrule Warriors: L'ère du fléau sur Nintendo Switch. Pour aider les fans de Zelda à patienter, Nintendo vient d'annoncer, lors d'un Nintendo Direct Partner Showcase diffusé ce 28 octobre 2020 , la mise en ligne d'une démo à télécharger du jeu qu'on va s'empresser de découvrir nous aussi dans les heures qui viennent !La sauvegarde de cette démo pourra ensuite être transférée vers le jeu complet, si vous décidez de vous l'offrir. Evidemment, on en connait plus d'un dans l'équipe qui a hâte de rentrer chez lui pour télécharger cette démo, et en parcourir le contenu, afin de nous en écrire des impressions à découvrir sur PN dans les prochaines heures.Voici la nouvelle bande-annonce révélée par Nintendo au cours du Nintendo Direct Partner Showcase :