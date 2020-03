News The Wonderful 101 (Switch)

The Wonderful 101: Remastered is coming to Switch, PS4 and Steam! (60sec Trailer) 25/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

『The Wonderful 101: Remastered』プロモーション映像(60秒版) 25/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est le 22 mai prochain que sortira en Europe The Wonderful 101 Remastered, un portage du jeu Wii U qui sera disponible aussi bien que Switch que sur PS4 et Steam.PlatinumGames vient de publier une première bande-annonce du jeu :The Wonderful 101 Remastered proposera des graphismes, des temps de chargement et un framerate améliorés.Vous pouvez aussi vous délecter de la version japonaise de cette même bande-annonce, ci-dessous :Source : JapaneseNintendo