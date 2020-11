News Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch)

Bande-annonce (JP) de Story of Seasons: Pioneers of Olive Town 13/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Premières images de Story of Seasons: Pioneers of Olive Town 13/11/2020









Une nouvelle vidéo a été publiée par Marvelous Interactive, qui travaille dur pour tenir son planning de sortie du jeu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, une franchise que les joueurs adorent et qui ont donc hâte de découvrir les nouveautés de ce nouvel épisode à venir sur Nintendo Switch.Le jeu ne sortira que le 23 mars 2021 en Occident, mais une nouvelle bande-annonce est donc déjà disponible :Rappelons que Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ne réinvente pas nécessairement la formule, mais permettra aux fans de retrouver tout ce qu'ils aiment dans la série : la possibilité de gérer sa ferme et ses cultures, et ce dans un mode Normal ou un mode Automatique qui permet de ne pas trop se faire de souci quant au sort de ses cultures.On n'avait pas encore eu l'occasion d'évoquer l'arrivée de ce jeu, le premier jeu inédit de la série à débarquer sur Nintendo Switch : un site officiel vous permettra de suivre l'actualité du jeu au quotidien, tandis qu'on a aussi une petite sélection d'images à vous proposer :En Europe, le jeu sera édité par Marvelous Europe directement, filiale à 100% de Marvelous Inc., la maison-mère située à Tokyo au Japon. C'est pour nous c'est cadeau, voici le logo du jeu :On a même une jolie jaquette européenne pour le jeu :Est-ce un jeu qui a retenu votre attention ? N'hésitez pas à vous confier sur notre Discord dans le salon #autres-jeux, ou en commentaire ci-dessous !