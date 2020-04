News My Nintendo (mobile)

L'appli My Nintendo dispo au Japon 21/04/2020









Ce 21 avril, Nintendo a lancé au Japon une nouvelle application Android/iOS appelée My Nintendo.Cette application offre différentes fonctionnalités aux joueurs japonais :- Voir l'actu officielle Nintendo- Voir des vidéos officielles (bandes-annonces, Nintendo Direct)- S'enregistrer via des QR Codes à Nintendo Tokyo ou à des événements Live.- Chercher des jeux vidéo dans le catalogue Nintendo Switch- Acheter des jeux Switch- Consulter ses statistiques de jeu sur Switch, 3DS et Wii UNul détail sur une possible sortie de cette application dans le reste du monde, mais c'est sans doute un bon moyen de booster les ventes eShop grâce à une application dédiée. Utiliseriez-vous une telle application si elle était disponible ?Si vous résidez au Japon, voici les liens pour accéder aux fiches de l'application sur les stores locaux :Source : JapaneseNintendo