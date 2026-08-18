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Pokémon Pokopia Disponible sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Une annonce concernant Pokémon Pokopia prévue ce vendredi

A l'occasion des Mondiaux 2026 Pokémon, plusieurs annonces Pokémon auront lieu mais dès ce week-end, une première annonce concernant Pokémon Pokopia aura lieu !

News
Les Mondiaux Pokémon ont lieu cette année à San Francisco. Au programme il y a aura des compétitions autour de 4 jeux Pokémon : Pokémon Champions, le jeu de cartes à collectionner Pokémon, Pokémon GO et Pokémon Unite.
Comme chaque année, la clôture de cet évènement devrait donner lieu à plusieurs annonces concernant la saga Pokémon : la future collection JCC et peut être de nouvelles informations sur Pokémon Vents et Pokémon Vagues, prévus pour 2027 sur Nintendo Switch 2.

Si l'évènement a lieu du 28 au 30 août 2026, dès ce week-end aura lieu une émission d'avant-tournoi. A l'occasion de cette émission, une annonce spéciale concernant Pokémon Pokopia aura lieu !

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre ? S'agit-il de la distribution d'un objet cosmétique issue de la collection des Mondiaux 2026 ? L'annonce d'un futur évènement dans le jeu ? Ou bien de nouveaux détails sur la 2e partie des DLC, attendue pour la fin de l'année ?

Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Play! Pokémon et la chaîne Twitch officielle de Pokémon pour découvrir tout cela à partir de vendredi 21 août 23h, heure de Paris !
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