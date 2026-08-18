Une annonce concernant Pokémon Pokopia prévue ce vendredi
A l'occasion des Mondiaux 2026 Pokémon, plusieurs annonces Pokémon auront lieu mais dès ce week-end, une première annonce concernant Pokémon Pokopia aura lieu !News
Si l'évènement a lieu du 28 au 30 août 2026, dès ce week-end aura lieu une émission d'avant-tournoi. A l'occasion de cette émission, une annonce spéciale concernant Pokémon Pokopia aura lieu !
Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre ? S'agit-il de la distribution d'un objet cosmétique issue de la collection des Mondiaux 2026 ? L'annonce d'un futur évènement dans le jeu ? Ou bien de nouveaux détails sur la 2e partie des DLC, attendue pour la fin de l'année ?
Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Play! Pokémon et la chaîne Twitch officielle de Pokémon pour découvrir tout cela à partir de vendredi 21 août 23h, heure de Paris !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.