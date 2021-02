News Nintendo

Chat alors, quel gros colis !

Oh ! Des LEGO

Un set de pins de toute beauté

Evidemment, lorsque l’on reçoit 15 packs LEGO et un set de pins, il faut un bon colis pour tout contenir. Un ? Non, deux mêmes ! Et lorsque vous n’avez rien commandé, enfin rien d’aussi imposant, et que la livraison se fait plus de deux mois après votre gain – Nintendo m’avait indiqué à ce sujet qu’il me fallait patienter car certains lots n’étaient pas encore arrivés de leur côté – , il faut dire que vous vous posez des questions…" Si bien que même le chat, croyant que c’était de nouveaux jouets pour lui, a mené sa propre enquête… "Après tant d’interrogations, ma surprise était totale… ou presque, car un petit coin de ma tête se doutait quand même de quelque-chose. Je venais bel et bien de recevoir l’ensemble des LEGO Super Mario Bros. parus à ce jour. En disant cela, j’imagine d’ores-et-déjà la jalousie qui monte petit à petit.Au-delà des LEGO, la pièce maîtresse de ce premier prix n’est autre que le sublime set de pins qu’il contient. Ce set, exclusif et non disponible à la vente est en effet de toute beauté. Il contient les pins de chaque jeu Super Mario. paru ces 35 dernières années et les finitions sont remarquables, tout comme son emballage : sobre, très propre.