Un Star Fox Direct surprise à minuit !

News Starfox

Par ThibaultPN

ThibaultPN Publié le 05/06/2026

à 23h55

Nintendo vient d'annoncer la diffusion à minuit d'un Star Fox Direct exceptionnel. D'une durée de 15 minutes, la présentation commencera à minuit pétante !



Vous trouverez ci-dessous le lien vers la vidéo de la présentation :



Que pouvons-nous en attendre ? Sans doute l'annonce d'un jeu Star Fox, en rumeur depuis quelques semaines ! Nous en saurons rapidement plus !