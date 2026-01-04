News Starfox
Un Star Fox Direct surprise à minuit !
Une présentation en direct sera diffusée d'ici quelques minutes. Suivez-là avec nous !News
Nintendo vient d'annoncer la diffusion à minuit d'un Star Fox Direct exceptionnel. D'une durée de 15 minutes, la présentation commencera à minuit pétante !
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la vidéo de la présentation :
Que pouvons-nous en attendre ? Sans doute l'annonce d'un jeu Star Fox, en rumeur depuis quelques semaines ! Nous en saurons rapidement plus !
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la vidéo de la présentation :
Que pouvons-nous en attendre ? Sans doute l'annonce d'un jeu Star Fox, en rumeur depuis quelques semaines ! Nous en saurons rapidement plus !
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