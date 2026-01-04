Rechercher sur Puissance Nintendo
Starfox 10 jeux liés Apparue en 1993
News Starfox

Un Star Fox Direct surprise à minuit !

Une présentation en direct sera diffusée d'ici quelques minutes. Suivez-là avec nous !

News
Nintendo vient d'annoncer la diffusion à minuit d'un Star Fox Direct exceptionnel. D'une durée de 15 minutes, la présentation commencera à minuit pétante !

Vous trouverez ci-dessous le lien vers la vidéo de la présentation :

Que pouvons-nous en attendre ? Sans doute l'annonce d'un jeu Star Fox, en rumeur depuis quelques semaines ! Nous en saurons rapidement plus !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Thème
Nintendo Direct
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil