News Goodies

Que vous soyez fan de Super Mario Odyssey, de Mario Kart, d'Animal Crossing New Horizons ou de The Legend of Zelda Link's Awakening, voici un bon moyen de conjuguer l'utile à l'agréable par le biais de ces quatre semainiers reprenant les visuels de ces quatre titres.

Vous pouvez les télécharger gratuitement au format PDF pour pouvoir les annoter selon vos souhaits. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site Play Nintendo mis en ligne par le constructeur et de les télécharger ici





Outre de nombreux trucs et astuces autour des jeux emblématiques Nintendo, vous pourrez découvrir d'autres impressions et goodies sur la page dédiée