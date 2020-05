News Sid Meier's Civilization VI (Switch)

Galerie images 12/05/2020













En 2016 sortait sur ordinateur Sid Meier's Civilization VI. Quelques années après, le jeu sortait sur Nintendo Switch avec un beau succès à la clé qui permis à la console hybride de voir arriver les deux extensions du jeu : Rise and Fall et Gathering Storm.Quatre ans après sa sortie originale, 2K Games en remet une couche et annonce l'arrivée dans quelques jours d'un pass saisonnier qui permettra d'obtenir du nouveau contenu pendant toute une année.Ce "New Frontier Pass" sera vendu au prix de 39,99 € sur consoles et ordinateurs et permettra d'obtenir de nouveaux personnages, de nouvelles civilisations ainsi que de nouveaux modes de jeu !Les festivités commenceront dès le 21 mai avec le pack Maya et Grande Colombie, et se poursuivront avec des arrivées tous les deux mois, jusqu'en mars 2021. En parallèle à cela, des mises à jours gratuites pour tous les joueurs débloqueront de nouvelles cartes et des scénarios inédits.À noter que ce pass ne nécessite pas l'achat des extensions au préalable mais certains contenus à venir pourraient ne pas être disponibles si vous ne disposez pas des deux extensions : tous les détails sont trouvables sur le site du jeu Voici une infographie résumant tout le contenu à venir :On se quitte avec quelques images issues de ce season pass :Sid Meier's Civilization VI est disponible sur Nintendo Switch.