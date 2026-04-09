Un remake pour Professeur Layton : l'Étrange Village sur Switch 2 en 2027
LEVEL-5 refait le tout premier Layton avec des personnages en 3D et des cinématiques en écran large, 20 ans après la version DS. Sortie prévue en 2027.News
- LEVEL-5 a annoncé le remake de Professeur Layton et l'Étrange Village lors de son LEVEL5 VISION 2026 II Dream
- Le jeu est prévu en 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que sur PlayStation 5 et PC
- Les personnages passent en 3D, les cinématiques en écran large, et l'aventure tient désormais sur un seul écran
LEVEL-5 nous a réservé une belle surprise lors de son LEVEL5 VISION 2026 II Dream : le tout premier Professeur Layton revient sous forme de remake, et il arrivera en 2027 sur Nintendo Switch 2 comme sur Nintendo Switch, mais PlayStation 5 et PC sont également de la partie.
Vingt ans après la DS, retour à Saint-MystèreIl faut remonter au 15 février 2007 pour retrouver la sortie japonaise de l'original sur Nintendo DS. Le remake étant calé sur 2027, la boucle se bouclera très exactement 20 ans plus tard, ce qui n'a probablement rien d'un hasard chez un éditeur décidément très attaché aux anniversaires.
Le scénario ne bouge pas d'un pouce, comme on s'en doute pour un remake. Le professeur et Luke débarquent à Saint-Mystère pour mettre la main sur la Pomme d'Or, cet héritage mystérieux que le baron Reinhold a légué dans son testament, et le village entier ne parle que par énigmes. Si vous n'aviez jamais mis les pieds dans cette histoire, voilà l'occasion rêvée.
Un seul écran, et beaucoup de choses à repenserC'est le vrai chantier technique de ce remake. Les personnages sont entièrement remodélisés en 3D, ce qui permet d'explorer le village avec bien plus de profondeur et de détails qu'à l'époque. Les scènes d'animation, elles, passent en haute résolution et en format large, de quoi redécouvrir les moments forts sous un autre jour.
Surtout, LEVEL-5 précise que l'aventure est désormais adaptée à un seul écran. Sur DS, l'écran du bas servait de carnet, de zone de gribouillage et de surface tactile pour résoudre les énigmes, et tout cela doit trouver une nouvelle place. Nous sommes très curieux de voir comment le studio s'y prend, parce que c'est précisément avec ce genre de compromis à trouver que se joue la réussite ou l'échec d'un remake de ce genre.
Il reste encore bien des mystères autour de ce remake : LEVEL-5 reste muet sur le doublage et sur d'éventuelles énigmes inédites. Le jeu sera montré en vidéo au Tokyo Game Show, du 17 au 21 septembre, et nous espérons y voir un peu plus de gameplay grâce aux journalistes présents.
Une fin d'année et une année 2027 très chargéesCe remake ne débarque pas seul. Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, longtemps repoussé, sortira lui le 10 décembre 2026 sur Switch 2, Switch, PS5 et PC. Nous aurons donc un Layton inédit pour les fêtes, puis un retour aux origines l'année suivante.
LEVEL-5 a d'ailleurs profité de son Vision pour dater 2027 plusieurs autres projets sur Switch 2, entre DECAPOLICE, Snack World: Reloaded et Holy Horror Mansion. Le studio semble avoir décidé de tout faire converger vers la nouvelle console de Big N, et on ne va pas s'en plaindre.
Le premier Layton fait-il partie de vos souvenirs DS, ou allez-vous découvrir Saint-Mystère pour la première fois ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : LEVEL-5, Gematsu, Nintendo Everything
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