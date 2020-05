News Super Mario 64 (N64)

[ Gameplay ] Super Mario 64 - DX12 PC Port - 4K ( native, not emulation ) 05/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au cours du week-end dernier, des fans ont diffusé via les réseaux sociaux des preuves de vie d'un projet qui a nécessité de faire du reverse-engineering sur le code-source du jeu Super Mario 64, pour donner naissance à un portage de Super Mario 64 sur PC.Si on préfère les jeux de plate-forme Mario sur consoles Nintendo, c'est surtout la prouesse technique qu'on veut saluer ici : les émulateurs traditionnels se contentent de... eh bien d'émuler le processeur de la console d'origine. Mais dans le cas présent, c'est un portage pour DirectX-12 qui a été réalisé, et qui permet donc de jouer Super Mario 64 sans aucune limitation de résolution.Vous l'aurez compris, on peut donc en théorie jouer à Super Mario en 4K ou en écran large : rappelons qu'en 1996, les écrans de télévision n'étaient pas aux dimensions qu'on leur connait aujourd'hui, le 4:3 était alors la norme, contre le 16:9 d'aujourd'hui avec ses résolutions étourdissantes en HD, 4K et consors.Il est même possible, comme si cela ne suffisait pas au bonheur du fan de Mario 64, d'ajouter des outils tiers comme Reshade, une application tierce qui ajoutera des effets visuels toute seule (le Real-time ray tracing parlera sans doute à certains initiés : cela permet d'ajouter des reflets aussi réalistes que dans les séquences en images de synthèse). Tout cela n'aurait pas été possible sans une communauté très active, qui a réalisé ici un travail de recherche incroyable.On partage quelques séquences de gameplay de cette version de Super Mario 64 qui ne devrait plus tarder à faire l'objet d'un courrier de la part du service juridique de Nintendo (les fameux courriers officiels "cease and desist"), pour que toute trace du code informatique soit supprimée d'Internet : à l'approche des célébrations du 35e anniversaire de Super Mario, nul doute que la perspective de voir du côté des fans un portage mieux travaillé qu'un portage by Nintendo himself aurait de quoi faire jaser un peu.Voici une vidéo qui présente d'ailleurs l'intérêt de la fonction de real-time ray tracing dans un jeu comme SM64 :Avez-vous pris le temps de chercher où trouver le logiciel pour l'installer sur votre PC ? Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, voire même à nous dire où le trouver !Source : VideoGameChronicle.com