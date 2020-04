News Trials of Mana (Switch)

Il est tout beau tout chaud ce remake et ceux qui ont connu la version d'origine ne peuvent que saluer le gap graphique de cette nouvelle version 25 ans plus tard. Trials of Mana est l'un des titres phares de la SNES avec un gros travail sur les personnages.







Certes, la version Switch ne semble pas totalement parfaite, en cause les polices de texte un peu petites parfois à lire lorsqu'on joue au jeu en version nomade. Quelques bugs de jeunesse, un framerate un poil instable et une tendance à faire chauffer la console (idem sur PS4) sont les premiers constats qui sont apparus lors des premières prises en main. On s'attend donc à quelques correctifs dans les prochaines semaines.





Il n'empêche, on se retrouve face à un grand Action-RPG qui va vous occuper de nombreuses heures. Voici en partage de nombreuses vidéos de gameplay partagées par Japanese Nintendo.





【ネタバレ有】『聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ』をプレイ#01【ファミ通エイジオブ北口】 29/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

【ネタバレ有】クラス2ゲット! 『聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ』をプレイ#02【ファミ通エイジオブ北口】 29/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

【ネタバレ有】いざ砂漠の国! 『聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ』をプレイ#03【ファミ通エイジオブ北口】 29/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comptez-vous acquérir cette ancienne gloire dans sa version remasterisée ?