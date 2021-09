Un (petit) clip pour Metroid Dread

Metroid Dread (Switch) - Exploration x Dread 09/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous sommes le 8 septembre : dans un mois tout juste, Metroid Dread sera disponible en Europe. La communication va aller grandissante autour du jeu dans les semaines qui viennent, mais on avait déjà manqué un clip diffusé sur le site officiel japonais la semaine passée.Voici ce clip :Le clip ne dure que 30 secondes, mais ce sont 30 secondes avec plusieurs séquences du jeu qui nous permettront, en bon fan Metroid, de prendre notre mal en patience en attendant le prochain blog des développeurs.Dans le précédent billet que nous avions partagé dans nos colonnes , on avait pu découvrir une nouvelle bande-annonce avec des informations très précises sur l'histoire autour de cet épisode qui marquera la fin de cet arc.Le prochain billet du blog officiel reviendra sur le rôle des Chozo dans Metroid Dread, et ce billet ne devrait maintenant plus trop tarder à apparaître sur le site officiel du jeu.Source : Perfectly Nintendo