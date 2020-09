News Hardware

Vi Grey est un développeur talentueux et amateur de vieilles consoles. Alors qu'il aurait pu se lancer dans la création d'un nouveau jeu à destination de la vénérable Nintendo NES, il s'est attaqué à un projet plus ambitieux et insolite : celui de pouvoir visionner en permanence la position de la station spatiale internationale ISS, en temps réel, depuis sa NES. Comment est-il arrivé à ce tour de force, avec une console qui n'était pas connectée à Internet à sa sortie ?



Voici les explications de Vi Grey qui donne accès aux données du programme sur son blog dédié. Pour le moment, il explique comment utiliser son application depuis un émulateur, un autre post est en préparation pour expliquer comment l'utiliser avec une véritable NES.





Ce projet est-il un peu ésotérique ? Bien sûr, mais c'est un plaisir de voir la Station spatiale internationale voler au-dessus de nos têtes, sachant qu'il y a actuellement trois personnes à l'intérieur, que Bob Benkhen et Doug Hurley sont entrés dans l'histoire il y a quelques mois en étant les premiers à se rendre sur l'ISS dans un vaisseau spatial privé, sachant qu'ils sont rentrés chez eux en toute sécurité. L'ISS ne se trouve peut-être qu'à environ 400 km au-dessus de la terre à tout moment, mais elle reste un brillant phare de curiosité et d'espoir de progrès scientifique.



Mon ami m'avait envoyé une photo de sa famille campant avec l'ISS qui brillait au-dessus du feu de camp. Plus tard dans la même nuit, par pure coïncidence, j'ai vu l'ISS voler au-dessus de moi en faisant une promenade. L'idée d'afficher la position de l'ISS en temps réel avec une NES est née à ce moment-là.



Quand même, pourquoi la NES ? Même si on n'y pense pas toujours, les anciennes consoles de jeux vidéo comme la Nintendo Entertainment System et l'Atari 2600 sont en fait des ordinateurs. Ces deux consoles de jeu utilisaient en fait essentiellement le même processeur que l'Apple II et le Commodore 64. Le travail d'un ordinateur consiste à prendre des entrées et à produire des sorties à partir de celles-ci. Quand vous jouez à un jeu comme Super Mario Bros, vous donnez au jeu avec en entrée l'information envoyée par votre pression sur la touche A, et en sortie Mario se met à sauter à l'écran. Si un ordinateur peut suivre l'ISS et que la NES est un ordinateur, alors une NES devrait pouvoir suivre l'ISS.

ISS Tracker for NES 30/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube La NES est un ordinateur et, honnêtement, c'est l'un de mes ordinateurs préférés pour lequel je programme. Ce projet, comme beaucoup d'autres que j'ai créés, est une tentative de montrer aux gens ce que l'on peut faire avec une telle machine. La NES n'est peut-être pas aussi rapide que votre téléphone, mais elle est tout de même 40 fois plus rapide que l'ordinateur utilisé pour la mission Apollo 11.



Depuis le début du développement de ce projet, on a veillé à ce que d'autres personnes puissent jouer avec ce projet sans avoir besoin de matériel spécial. Ce projet fonctionnera sur les émulateurs FCEUX et Mesen NES avec un seul programme appelé script Lua. iss-nes-TAStm32 contient un programme qui est utilisé pour communiquer avec un matériel spécial appelé TAStm32, pour faire fonctionner le tracker ISS sur une véritable NES, mais c'est pour un

Tracking the International Space Station with an NES 30/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour lire en détails les explications et récupérer les précieux fichiers, rendez-vous sur le blog de ce développeur chevronné.