News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les prochaines semaines vont être intenses en termes d'actualité Animal Crossing. Après un Animal Crossing Direct hier, il reste moins d'un mois à patienter avoir la sortie d'Animal Crossing: New Horizons le 20 mars prochain sur Nintendo Switch.Quatre semaines qui vont voir défiler les bandes-annonces, les publicités, les premières impressions et les interviews au sujet du jeu phare de ce début d'année sur Switch.Tout le monde va mouiller le maillot, à commencer par les numéros 1 et 2 du jeu : la réalisatrice Aya Kyogoku et le producteur du jeu, Hisashi Nogami. Ils animeront tout une conférence lors du GDC 2020, salon consacré aux développements des jeux vidéo.Leur panel s'intitulera “Creating a New Horizon: Bringing Animal Crossing to Nintendo Switch” et devrait donc revenir sur la réflexion qui a mené à Animal Crossing: New Horizons.L'occasion d'en savoir plus sur les secrets de fabrication de ce hit à venir.La GDC 2020 se tiendra du lundi 20 au vendredi 20 mars prochain, à San Francisco.Source : Japanese Nintendo