News Indie World

Une nouvelle présentation #IndieWorld d'environ 20 minutes dédiée aux prochaines sorties indés sur Nintendo Switch arrive mercredi 14 avril à 18:00 !



Rendez-vous ici demain : https://t.co/bYE2VQMJ73 pic.twitter.com/Jn3YNv7hZ5 — Nintendo France (@NintendoFrance) April 13, 2021

Indie World - 14/04/2021 (Nintendo Switch) 13/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Surprise : demain, mercredi 14 avril 2021, rendez-vous à 18h pour découvrir le contenu d'un nouveau programme vidéo Indie World, annoncé par Nintendo.Pendant une vingtaine de minutes, nous indique le fabricant, les images et les infos défileront au sujet de jeux indépendants, très nombreux sur Switch, et du coup forcément en manque de visibilité !Quelles pépites vont donc être annoncées ? Quelles surprises Nintendo et les studios indé nous réservent-ils pour les prochaines semaines et les prochains mois ? Voici d'ores et déjà le lecteur vidéo YouTube directement intégré dans cette news pour vous permettre de regarder la vidéo dès sa mise en ligne, à 18 heures :Le mystère ne sera plus très long : rendez-vous mercredi soir dès 18h sur la chaîne YouTube de Nintendo, et dans nos colonnes dans les heures qui suivront pour découvrir la substance de ce nouvel Indie World venu de nulle part !Source : Twitter