News Nintendo

Au Japon, Nintendo a décidé de promouvoir ses consoles, jeux et services avec un magazine dédié gratuit à consulter en ligne : le Nintendo Magazine officiel. Entièrement en japonais, ce nouveau numéro baptisé de façon assez logique "Winter 2020" après le numéro "Summer 2020" nous propose de retrouver les jeux du catalogue Switch, dans une mise en page toujours aussi agréable à parcourir.Vous pouvez parcourir ce magazine ici , il est disponible gratuitement en ligne sur le site de Nintendo au Japon, mais on vous le présente ci-dessous avec ses petits goodies numériques à télécharger.Il faut dire que pour nous, joueurs français, lire un magazine en japonais est un bien grand mot : on regarde les images, et on les adore. Nintendo a en effet profité de ce nouveau magazine pour proposer de nouveaux artworks de ses personnages dans un environnement qui fleure bon Noël et les cadeaux, et qui va nous permettre de varier nos visuels dans les semaines qui viennent, à l'approche de Noël !Voici en effet les nouveaux fonds d'écran absolument mignons et choux que Nintendo nous offre à l'occasion de la publication de ce nouveau magazine. Vous pouvez retrouver les fonds sur le site de Nintendo , et on vous recommande de les garder pour la postérité !Pas de panique, il existe 3 résolutions et vous trouverez certainement la vôtre parmi ces quelques liens :Fond d'écran mobile Mario avec son écharpe :Fond d'écran mobile Peach et Toad chargés de cadeaux :Autre délicate attention de la part des équipes marketing de Nintendo : un papier à lettre pour nous permettre d'écrire notre Lettre au Père Noël. On y retrouve plusieurs sprites Nintendo sous forme de décorations de Noël.C'est mignon comme tout et ça nous met dans cette ambiance de Noël si particulière :Nintendo nous propose en conclusion un joli calendrier pour fini l'année 2020 et bien commencer l'année 2021, avec un sublime artwork de Peach et Toad que les curieux ayant téléchargé les fonds d'écran pour mobile ont déjà récupéré ! Téléchargez le visuel ici et imprimez le pour passer une belle fin d'année en compagnie de Peach et Toad :On est décidément sous le charme de ce magazine officiel japonais. Avec une mise en page sérieuse, des surprises pour les fans comme des fonds d'écran ou même un calendrier et du papier à lettre, c'est une nouvelle édition très agréable à parcourir, même quand on ne comprend pas le sens de ce qui nous est décrit.