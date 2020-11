News Super Nintendo (SNES)

Dr. Ludos nous a fait le plaisir de nous informer de la sortie de son dernier jeu, "The Last Super". Petite particularité, le titre est destiné à la SNES. Pas de panique si vous n'avez plus la console ou si vous voulez juste avoir une idée de ce que cela donne avant de partir exhumer votre précieuse console, le développeur a pensé à tout le monde.





Quel est le pitch de ce jeu ?

Vous y incarnez la dernière cartouches SNES sur Terre, et vous devez bouger et sauter dans chacun des 20 niveaux du jeu pour que toutes les SNES puissent jouer avec vous! Mais attention à ne pas laisser une console sans cartouche trop longtemps...





Le principe est donc tout bête, nous avons fait quelques parties en direct. On récupère au départ une cartouche et on l'éjecte/fait sauter vers une autre console dont un décompte apparait à l'écran, pour éviter qu'il n'arrive à zéro. A chaque fois qu'elle reçoit la cartouche, la console équipée simule une partie (vous ne jouez pas à un mini-jeu) et la partie s'achève sur cette console au bout de quelques temps. Mais il faut veiller qu'aucune autre console à l'écran n'ait son timer à zéro. Attention également à bien viser en lançant la cartouche d'une console à une autre, si elle tombe à côté, c'est un Game Over et il faudra recommencer le niveau.



On commence donc tout doux avec deux consoles, puis on enchaîne avec quatre et cela se complexifie ensuite avec de plus en plus de consoles. C'est donc essentiellement un titre nécessitant un peu de réflexe et de dextérité.

Comment y jouer ?



Le jeu est jouable gratuitement (en ligne ou ROM à télécharger) ici . Vous pouvez néanmoins faire un don à l'auteur de 3 $ (possibilité de régler le montant de votre donation à la baisse ou à la hausse) en téléchargeant la rom ou en récupérant la version open-source. Pour pouvoir jouer directement en ligne, au clavier, appuyez sur Start sur la page dont nous vous avons donné le lien ci-dessus. Il suffit d'appuyer sur le S pour lancer l'action, la touche Enter pour passer en pleine écran et la touche Echap pour revenir à la page initiale. De nombreux émulateurs acceptent le jeu, vous avez plusieurs propositions en bas de page du lien.









Parfait pour tester le jeu, mais rien ne vaut le plaisir de pouvoir l'essayer sur son matériel. Eh bien le jeu est également disponible sur support cartouche, avec un petit bonus supplémentaire, le jeu " Keeping SNES Alive ", précédent projet du développeur, que vous pourrez également tester en direct en cliquant sur le nom du jeu. Pour vous procurer cette édition physique pour 30 $, c'est par ici A noter que la cartouche fonctionne aussi bien sur les consoles PAL que NTSC de la Super Nintendo/Super Famicom. Le développeur rappelle que pour passer du PAL au NTSC, il suffit de réinitialiser la console 5 fois rapidement avec la cartouche insérée et la région sera changée. La cartouche est aussi compatible sur le matériel Analogue Super NT, en revanche il ne peut garantir la totale compatibilité avec d'autres consoles exotiques.





Dr. Ludos espère que vous serez nombreux à venir découvrir sa création. Mais il espère également que cela donnera l'envie à d'autres développeurs de faire de même. Ainsi son jeu "The Last Super" est en open-source et il a soigné les explications en ajoutant de nombreux commentaires détaillés dans le code. Cela motivera peut-être certains d'entre vous pour vous lancer dans la création de nouveaux jeux SNES.





Merci Dr. Ludos !