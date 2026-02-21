Un nouveau bundle Switch 2 Pokemon en approche ?
S’il y a bien une chose que l'on peut reprocher à la Nintendo Switch 2 c'est bien son manque d'originalité au niveau du packaging. Mais il se pourrait que la façade de votre collection Switch 2 s’embellisse très prochainement… On vous dit tout dans cet article.
Adieu les fabuleux packagings de la Nintendo 3DS Majora Mask ou l'élégante Nintendo Switch OLED et son modèle Tears of the Kingdom. Nintendo a fait le choix de la sobriété au niveau du design de sa nouvelle console et le packaging n'y déroge pas. Après deux packagings plutôt discrets incluant Pokemon Legends ZA et l'incontournable Mario Kart World, Nintendo s'apprête à redonner des couleurs aux boites de sa nouvelle génération de consoles.
Pokemon Pokopia débarque le 5 juin 2026 sur le continent préféré de Peter Jackson (sortie prévue en Australie et Nouvelle Zélande). Ce Bundle reprend le sublime artwork de Pokemon Pokopia qui sera très certainement inclus sous la forme d'un code de jeu. Rappelons que La version Boite est déjà disponible en format Game Key Card.
discord ou les fans les plus endiablés tentent de s'arracher le titre de meilleur dresseur !
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