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Pokémon Pokopia Disponible sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Un nouveau bundle Switch 2 Pokemon en approche ?

S’il y a bien une chose que l'on peut reprocher à la Nintendo Switch 2 c'est bien son manque d'originalité au niveau du packaging. Mais il se pourrait que la façade de votre collection Switch 2 s’embellisse très prochainement… On vous dit tout dans cet article.

News
La Nintendo Switch 2 va-t-elle conquérir le cœur des collectionneurs ?

Adieu les fabuleux packagings de la Nintendo 3DS Majora Mask ou l'élégante Nintendo Switch OLED et son modèle Tears of the Kingdom. Nintendo a fait le choix de la sobriété au niveau du design de sa nouvelle console et le packaging n'y déroge pas. Après deux packagings plutôt discrets incluant Pokemon Legends ZA et l'incontournable Mario Kart World, Nintendo s'apprête à redonner des couleurs aux boites de sa nouvelle génération de consoles.
Un nouveau Bundle incluant la Nintendo Switch 2 avec le « carton » de ce début d'année en la personne de Pokemon Pokopia débarque le 5 juin 2026 sur le continent préféré de Peter Jackson (sortie prévue en Australie et Nouvelle Zélande). Ce Bundle reprend le sublime artwork de Pokemon Pokopia qui sera très certainement inclus sous la forme d'un code de jeu. Rappelons que La version Boite est déjà disponible en format Game Key Card.
A la rédaction, nous aurions préféré un modèle de la console customisé aux couleurs de notre Ronflex moussu mais il faudra faire preuve de patience et allumer quelques bougies pour voir notre rêve exaucé.
Comme d'habitude, nous vous tiendrons au courant de la sortie de ce pack dans nos contrées qui démontre une fois de plus le succès de Pokemon Pokopia qui a fait l'objet de quelques ruptures de stock dans nos contrées ! En attendant retrouvez le test de Pokemon Pokopia sur notre site et n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre discord ou les fans les plus endiablés tentent de s'arracher le titre de meilleur dresseur !
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