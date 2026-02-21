News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Un nouveau bundle Switch 2 Pokemon en approche ?

S’il y a bien une chose que l'on peut reprocher à la Nintendo Switch 2 c'est bien son manque d'originalité au niveau du packaging. Mais il se pourrait que la façade de votre collection Switch 2 s’embellisse très prochainement… On vous dit tout dans cet article.

