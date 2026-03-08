Un Nintendo Direct dédié à Fire emblem: Fortune's Weave diffusé ce mardi

Les Jeux Héroïques approchent !



Rendez-vous le 4 août à 16:00 pour un Fire Emblem: Fortune's Weave Direct d'environ 20 minutes qui dévoilera de nouvelles informations sur ce titre.



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La sortie de Fire Emblem: Fortune's Weave approche à grands pas et Nintendo accélère la communication autour du jeu.Dès demain, mardi 4 août, un Nintendo Direct dédié exclusivement au jeu sera diffusé. Rendez-vous à 16h00 pour découvrir de nouvelles informations sur le jeu à venir sur Nintendo Switch 2 :Au programme : 20 minutes d'annonces, de présentations de gameplay et de contenus à venir dans le jeu. Rendez-vous ce mardi 4 août à 16h00, heure de Paris !Fire Emblem: Fortune's Weave sortira le 17 septembre, exclusivement sur Nintendo Switch 2.