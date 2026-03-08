Un Nintendo Direct dédié à Fire emblem: Fortune's Weave diffusé ce mardi
Nintendo a annoncé la diffusion d'un numéro spécial d'un Nintendo Direct, dédié au jeu Fire emblem: Fortune's Weave.News
Dès demain, mardi 4 août, un Nintendo Direct dédié exclusivement au jeu sera diffusé. Rendez-vous à 16h00 pour découvrir de nouvelles informations sur le jeu à venir sur Nintendo Switch 2 :
Au programme : 20 minutes d'annonces, de présentations de gameplay et de contenus à venir dans le jeu. Rendez-vous ce mardi 4 août à 16h00, heure de Paris !
Les Jeux Héroïques approchent !— Nintendo France (@NintendoFrance) August 3, 2026
Rendez-vous le 4 août à 16:00 pour un Fire Emblem: Fortune's Weave Direct d'environ 20 minutes qui dévoilera de nouvelles informations sur ce titre.
Rendez-vous ici : https://t.co/q6p3xqbMT7 pic.twitter.com/nkQlezYDyx
Fire Emblem: Fortune's Weave sortira le 17 septembre, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
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