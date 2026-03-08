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Fire emblem: Fortune's Weave A paraître sur Switch 2 le 17/09/2026
News Fire emblem: Fortune's Weave (Switch 2)

Un Nintendo Direct dédié à Fire emblem: Fortune's Weave diffusé ce mardi

Nintendo a annoncé la diffusion d'un numéro spécial d'un Nintendo Direct, dédié au jeu Fire emblem: Fortune's Weave.

News
La sortie de Fire Emblem: Fortune's Weave approche à grands pas et Nintendo accélère la communication autour du jeu.

Dès demain, mardi 4 août, un Nintendo Direct dédié exclusivement au jeu sera diffusé. Rendez-vous à 16h00 pour découvrir de nouvelles informations sur le jeu à venir sur Nintendo Switch 2 :

Au programme : 20 minutes d'annonces, de présentations de gameplay et de contenus à venir dans le jeu. Rendez-vous ce mardi 4 août à 16h00, heure de Paris !

Fire Emblem: Fortune's Weave sortira le 17 septembre, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
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