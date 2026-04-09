[OFFICIEL] Un Nintendo Direct de 45 minutes programmé mercredi 9 septembre à 16h

bahascaux 04 Sep 2026 16h28 Citer Pile quand je serai en repos, si c'est pas du génie XD



Normalement on devrait avoir quand même pas mal d'annonce dans le général, car pour 2027 en dehors de Xeno et Pokémon connait rien, et sachant que probablement le prochain ND tombera minimum en février, il faut donc avoir de la visibilité jusqu'en avril.



Team Metroid 2D.

mouradh 05 Sep 2026 03h56 Citer N'y aurait-il pas une annonce de la nouvelle Switch 2, plus chère avec la batterie amovible ?

Teufetoon 05 Sep 2026 09h57 Citer Je vois déjà fleurir des rumeurs sur le reveal du Mario 3D, pas invraisemblable comme hypothèse...

bahascaux 06 Sep 2026 10h28 Citer mouradh: elle ne devrait pas être plus cher et une vidéo leak révèle que le coté "amovible" ne serait pas aussi accessible qu'on aurait pu l'imaginer



https://x.com/NintendHOME/status/2095909336967008307