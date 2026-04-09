[OFFICIEL] Un Nintendo Direct de 45 minutes programmé mercredi 9 septembre à 16h
Rendez-vous est donc pris le mercredi 9 septembre à 16h pour 45 minutes de Nintendo Direct ! Nintendo a confirmé la nouvelle via son application Nintendo Today, un jour plus tôt que ce que laissaient entendre les rumeurs de ces derniers jours.News
- Un Nintendo Direct se tiendra le mercredi 9 septembre, dans un format long de 45 minutes
- L'annonce est tombée ce vendredi 4 septembre via l'application Nintendo Today
- Un second Direct, consacré aux 40 ans de The Legend of Zelda, est programmé la veille
Rendez-vous donc mercredi à 16h pour ce Nintendo Direct qu'on attend dense
Ça y est, on peut ranger les hypothèses. Nintendo vient de confirmer la tenue d'un Nintendo Direct le mercredi 9 septembre, et la firme annonce un format long de 45 minutes. L'information est arrivée ce vendredi via l'application Nintendo Today, qui a poussé une notification vers deux annonces d'un coup, et quelles annonces !
Join us next week for two #NintendoDirect presentations!— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 4, 2026
The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct on Sept 8 at 7am PT (Approx 30 mins)
Nintendo Direct on Sept 9 at 7am PT (Approx 45 mins)
Watch both here: https://t.co/P3XRllCMrS pic.twitter.com/zqB0uV9pLO
45 minutes de bonheur à l'heure du goûter : 16h !La durée est le premier signal intéressant. Avec 45 minutes au programme, on est clairement sur un Direct généraliste comme on les aime, le format sacro-saint, le format du genre qui balaie plusieurs mois de calendrier plutôt qu'un Partner Showcase ciblé. Pour mémoire, le Direct du 9 juin dernier nous avait déjà occupés pendant des jours, alors on se prépare psychologiquement à cette nouvelle épreuve qu'on attendait avec impatience.
Ce Nintendo Direct sera diffusé à 16h, et on n'a aucune indication sur le périmètre de la présentation. On ne sait donc pas encore si la Switch première du nom sera de la partie, ni quelle place occuperont les éditeurs tiers dans cette présentation, mais on imagine mal Nintendo ne parler que de ses propres jeux pendant 45 minutes.
Nintendo prend la rumeur de vitesse (oui, enfin, si on veut !)Le calendrier vaut le détour. Depuis quelques jours, la communauté était persuadée qu'un Direct tomberait le 10 septembre, après une bavure d'Ubisoft. L'éditeur avait publié un message pour répondre à des fuites autour de Just Dance: Decades of Hits, en mentionnant au passage une révélation prévue ce 10 septembre.
Comme les Just Dance sont presque systématiquement dévoilés dans un Nintendo Direct, la déduction s'était faite toute seule sur Famiboards et ResetEra. Sauf que la date officielle tombe finalement un jour plus tôt, le 9. Ubisoft n'a d'ailleurs jamais confirmé de lien avec un Direct, donc on rangera ça au rayon des coïncidences bien senties plutôt que des fuites établies.
Deux Direct en deux jours, la semaine s'annonce chargéeEt ce n'est pas tout. Nintendo a annoncé dans la même fournée un second rendez-vous pour la veille, le mardi 8 septembre : un Direct de 30 minutes entièrement dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda, dont on vous parlera en détail dans une autre actualité.
Deux Direct en deux jours consécutifs, c'est une configuration qu'on ne voit pas tous les ans. Cela laisse penser que Big N a suffisamment de matière en réserve pour ne pas vouloir tout entasser dans une seule présentation, et honnêtement, on ne va pas s'en plaindre. Il va juste falloir prévoir du café pour la longue soirée qui se profile pour la PN Team, et on espère que vous suivrez cela avec nous !
Qu'est-ce que vous espérez voir dans ce Direct généraliste, vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Today
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Normalement on devrait avoir quand même pas mal d'annonce dans le général, car pour 2027 en dehors de Xeno et Pokémon connait rien, et sachant que probablement le prochain ND tombera minimum en février, il faut donc avoir de la visibilité jusqu'en avril.
Team Metroid 2D.
https://x.com/NintendHOME/status/2095909336967008307
Effectivement, mais ça n'empêche pas que ça a dû revoir la fabrication de ses consoles et que l'ancien modèle sera "illégal" à partir de février 2027 zur le marché Européen ?