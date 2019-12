News Nintendo Labo (Switch)

Voilà encore un nouveau mini-jeu gratuit pour le Kit VR de Nintendo Labo, ce qui devrait évidemment ravir tous ceux qui auront franchi le cap de la réalité virtuelle sur Nintendo Switch.Le mini-jeu en question s'appelle "Christmas" et propose aux joueurs d'incarner ni plus ni moins que le père Noël. Ce dernier devra mener à bien sa lourde quête consistant non sans surprise à livrer à temps les cadeaux de Noël.Il faudra ainsi aider ce cher père Noël à entrer dans la cheminée. Vous le déplacez à l'aide du stick gauche, tandis que vous pouvez le faire sauter avec le bouton A et rouler avec le bouton B. Pas sûr que vous y passiez des heures, mais voilà une occasion de ressortir vos cartons de l'armoire, alors pourquoi s'en priver.Ce 14e mini-jeu est d'ores et déjà disponible gratuitement, et il suffira de vous rendre dans l'onglet actualité de Nintendo Labo pour l'obtenir.Source : Nintendo Soup