Nintendo Music : un Mario réglé comme du papier à musique !

Après une OST de Fire Emblem : Three Houses riche en contenu, Nintendo aborde la fin des vacances sur Nintendo Music avec un titre légendaire.Et c'est donc Paper Mario 64 qui nous fait démarrer la rentrée scolaire sur notre application de musique préférée ! Nintendo fait preuve de générosité puisque nous avons 148 titres disponible pour un total de 4 heures et 29 minutes d'écoute !A la baguette, on retrouve Yuka Tsujiyoko compositrice et musicienne qui s'est fait un nom sur de nombreux épisodes de Fire Emblem mais également Taishi Senda ayant comme fait d'arme principal, les épisodes d'Advance Wars 1 et 2 sur Game Boy Advance.Koji Kondo est également crédité au générique de ce jeu développé par Intelligent Systems sorti au début des années 2000.On vous laisse écouter la BO de cette semaine, en attendant la prochaine ! Alors quels sont vos pronostics ? Pour ma part, la bande originale d’Orbitals serait parfaite !