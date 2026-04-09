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Nintendo Music : un Mario réglé comme du papier à musique !
Un titre mythique qui débarque sur Nintendo Music ! On vous dit tout dans cet article !News
Après une OST de Fire Emblem : Three Houses riche en contenu, Nintendo aborde la fin des vacances sur Nintendo Music avec un titre légendaire.
Et c'est donc Paper Mario 64 qui nous fait démarrer la rentrée scolaire sur notre application de musique préférée ! Nintendo fait preuve de générosité puisque nous avons 148 titres disponible pour un total de 4 heures et 29 minutes d'écoute !
Koji Kondo est également crédité au générique de ce jeu développé par Intelligent Systems sorti au début des années 2000.
Et c'est donc Paper Mario 64 qui nous fait démarrer la rentrée scolaire sur notre application de musique préférée ! Nintendo fait preuve de générosité puisque nous avons 148 titres disponible pour un total de 4 heures et 29 minutes d'écoute !
Koji Kondo est également crédité au générique de ce jeu développé par Intelligent Systems sorti au début des années 2000.
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