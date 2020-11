Un budget loin d'être négligeable pour cette collection mais qui se justifie par le souci du détail sur chacun des personnages. Ainsi Coralie (Marina) mesure environ 1 cm de plus que Perle (Pearl). Notre petite rapeuse pourra reproduire ses poses en tenant son micro ou en s'essayant sur sa chaise lors des bulletins d'informations de Chromapolis. Vous pourrez opter pour un visage souriant ou son visage normal.



Du côté de Coralie, elle viendra avec sa platine DJ et également un visage en plus souriant. Différentes positions de mains seront disponibles pour reproduire toutes leurs mimiques visibles durant chacune de leurs apparitions.





Good Smile Company semble avoir de la demande autour de la franchise Splatoon car c'est le troisième set créé. Nous avions déjà eu un premier set avec les Inkling Girls puis une paire d'Inkling Boys.





On peut prédire un nouveau succès au regard de la popularité des deux musiciennes, mais il faudra probablement réfléchir vite, car les précommandes sont ouvertes jusqu'au 13 janvier 2021.





On vous présente un joli set "Splatoon 2 Off the Hook" dans la gamme Figma des fabricants Max Factory et Good Smile Company . Les deux figurines qui nous présentent à chaque fois les événements importants au sein du jeu Splatoon 2, et connaissent en parallèle une gloire avec quelques concerts en projection virtuelle, arrivent en juillet 2021 au Japon et août 2021 en Amérique du Nord, pour un budget global de 146,99 $ ou 14 000 yens (cela représente en gros 114 €).