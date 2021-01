News Donkey Kong 64 (N64)

What a day for Stop 'N' Swop news! We've updated our Explanation & Retrospective feature to encompass the latest findings and revelations courtesy of @Paul_Mach1! pic.twitter.com/desVLW0JWG — Rare Gamer (@Rare_Gamer) January 23, 2021

"Stop 'N' Swop" est le nom d'une fonction imaginée par Rare dans le but de lier Banjo-Kazooie avec sa suite Banjo-Tooie à la base, et d'ainsi augmenter la durée de vie des 2 jeux en ajoutant de nouveaux éléments de gameplay. Du moins jusqu'à ce que Rare décide finalement de retirer cette fonction de Banjo-Tooie pour des raisons techniques.Donkey Kong 64 a également été pensé pour utiliser cette fonction, mais Paul Machacek, ancien développeur de chez Rare, a dévoilé que la firme de Twycross a reçu une lettre de Nintendo, leur vantant la créativité de cette fonction mais les incitant à la retirer, pour éviter des risques techniques, et de privilégier un système de mots de passe à la place.Pour mieux comprendre en quoi consistait le Stop 'N' Swop, nous vous à visionner cette vidéo de Laupok ( visitez sa chaîne YouTube ici ), fourmillant de détails sur le sujet :Sources : Rare Gamer , via NintendoLife