News The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ne sortira pas seul : Nintendo vient d'annoncer que le jeu serait accompagné d'un amiibo opportuniste à l'effigie de Zelda et le Célestrier. Tous deux seront présents sur le même amiibo, avec une fonctionnalité qui pourrait surprendre puisque grâce à l'amiibo, il sera possible de retourner dans le ciel depuis n'importe où sur la surface du monde.C'est presque de la triche, puisque dans le jeu original, il n'était possible de passer de la surface au Ciel qu'en transitant par les points de sauvegarde. On pourra même retourner dans le Ciel depuis un Donjon. Et quand on réactive l'amiibo depuis le ciel, on retournera d'où l'on vient sur la terre ferme.Par exemple, explique Nintendo, si jamais vous tombez en panne d'un item qui bloque votre progression, vous pouvez sortir votre amiibo et retourner à Skyloft pour acheter l'item qui vous manque tant. De la triche, on vous dit !Evidemment, Nintendo nous propose une petite bande-annonce pour introduire l'existence de ce nouvel amiibo :En attendant la sortie de ce prochain remake Zelda, on vous propose de découvrir notre première sélection de jeux d'aventure Switch pour patienter jusqu'à BOTW2 !