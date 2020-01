News Devil May Cry 3 Special Edition (Switch)

A SSSpecial mini developer update on #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch from producer Matt Walker (@retrootoko) pic.twitter.com/FgqY38swgn — Devil May Cry (@DevilMayCry) 7 janvier 2020

Devil May Cry 3 est en cours de portage sur Nintendo Switch. Annoncé le 25 novembre dernier par Capcom , il s'agira d'une Special Edition nous proposant notamment de jouer au mode survie "Palais Sanglant".Mais ce ne sera pas la seule surprise du jeu : le producer de Devil May Cry 3, Matt Walker, explique dans une vidéo à découvrir dans le tweet ci-dessous que Capcom a bien coulou ajouter quelque chose d'extra dans le jeu :On ignore encore ce dont il s'agit, mais on nous promet une chose : ce contenu spécial sera dévoilé les 16 et 30 janvier, ainsi que le 13 février prochains.Ces additions seront-elles suffisantes pour donner envie aux joueurs de craquer pour ce nouveau portage prévu sur Nintendo Switch ? De quel genre de petit extra peut-il être question ? Et surtout, quel genre de contenu a besoin de 3 dates pour être révélé aux joueurs ? Que de questions auxquelles on répondra tranquillement mais sûrement à partir du 16 janvier 2020 !