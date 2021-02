News Ubisoft

Nous récoltons aussi les fruits de l'énorme succès de la Switch et de notre statut de premier éditeur tiers sur la machine grâce, entre autres, à nos jeux Just Dance et Mario + Rabbids : Kingdom Battle. La profondeur et l'étendue de notre catalogue, qui va au-delà des marques mentionnées, nous assure une visibilité toujours plus grande et reste un puissant moteur de rentabilité.

On a pu voir que le succès de la Switch avait permis à Nintendo de vendre des jeux par dizaines de millions tout au long de l'année 2020. Et cela ne concernait que les jeux édités par Nintendo, la firme laissant aux autres éditeurs le soin de communiquer (ou non) sur leurs propres ventes.Et c'est aujourd'hui Ubisoft qui se livre à cet exercice, dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers, au cours desquels l'éditeur, via son Directeur financier Frederick Duguet, a expliqué :L'éditeur ne cite pas les ventes de Fenyx Rising, dont vous pouvez toujours lire notre test en ligne depuis quelque temps, mais Ubisoft confirme que le jeu marche bien sur la Switch. Plus globalement, décembre 2020 a été le meilleur mois pour Ubisoft de son existance, signe que les choses vont plutôt bien pour l'éditeur tricolore.Source : Venturebeat.com