Ubisoft nous donne rendez-vous le 12 juillet à 21h pour sa conférence FORWARD. L’éditeur nous promet des informations exclusives et des annonces inédites. Cet événement viendra remplacer l’habituelle conférence E3 de l’éditeur français. Aura-t-on quand même droit à notre spectacle de danse Just Dance, même en digital ? Rien n’est moins sûr.Pour le moment, on a peu d’indice quant au contenu de cette conférence, particulièrement concernant la Switch. Si on a peu de chance de découvrir un portage du prochain Assassin’s Creed sur la console de Nintendo, on devrait au moins avoir des nouvelles de Gods & Monsters et Roller Champions. Pour le reste, on se gardera bien de spéculer sur une suite à Mario + The Lapins Crétins ou un nouveau Rayman, mais on ne dirait évidemment pas non.