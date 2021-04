News Ubisoft

Les éditeurs semblent décidés à retrouver "leur" créneau, aussi virtuel que sera cet E3 2021. Et Ubisoft, avec son Ubisoft Forward annoncé pour le 12 juin 2021 à 21 heures (heure française) s'inscrit dans cette volonté.On ignore encore quels sont les jeux qu'Ubi dévoilera à l'occasion de cette diffusion vidéo, toujours est-il qu'on est plutôt heureux de se dire que la 3e semaine de juin sera rythmée par des conférences en ligne, et on est impatient de savoir ce que Nintendo, de son côté, nous réservera.Côté Ubisoft, rendez-vous est donc pris pour se retrouver le 12 juin 21 dès 21h !