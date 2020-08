News Rumeurs

Galerie images 31/08/2020

Attendu depuis plus d’un an pour une parution cette année, Gods and Monsters n’a depuis très (trop) longtemps reçu de nouvelle information communiquée vis-à-vis du public. Néanmoins durant le mois de juin dernier, une démo du jeu avait fuité accidentellement sur Internet. Désormais, le revoici sur le devant de la scène avec un probable nouveau leak, cette fois sur un nouveau nom.En effet, Famitsu nous rapporte que récemment, Ubisoft aurait répertorié un jeu nommé "Immortals: Fenyx Rising" auprès du centre de classification de Taïwan. Ce titre n’ayant jamais été évoqué auparavant par l'éditeur, serait prévu pour paraitre sur Switch, One, PS4 et PC et serait probablement le nouveau nom du prochain et attendu jeu d’aventure dans un monde issus de la mythologie grecque : Gods and Monsters.A lire aussi : Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : bande-annonce de lancement, découverte par RYoGA et liste des trophées à débloquer Ceci se confirme de par le fait qu’Ubisoft avait confessé que Gods and Monsters serait doté d’un nouveau nom après les événements survenus en juin. Mais aussi, un autre fait intéressant est que le nom du protagoniste du jeu n’est autre que Fenyx, ce qui coïnciderait de ce fait avec cette entrée...Cependant, il convient de finir en rappelant qu’il ne s’agit là que de rumeurs car il serait tout à fait possible que ce nom indique plutôt l'arrivée d'un tout nouveau jeu, si ce n’est même rien du tout, en fonction de l’avancement de ce mystérieux projet. A propos de cette entrée, la firme francophone n’a rien communiqué pour le moment, comme elle le fait fréquemment avec les rumeurs l’entourant.Que pensez-vous de cette nouvelle entrée. S'agit-il d'après vous d’un nouveau nom pour Gods and Monsters ou plutôt d’un jeu n’ayant rien à voir avec le titre ? N’hésitez pas à nous faire part de tout cela sur notre serveur discord et en commentaire de cette news !Source : Nintendo Everything