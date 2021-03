News Two Point Hospital (Switch)

Voici une rapide illustration présentant l'ensemble du contenu :



Pour 39,99 €, voici une sympathique collection de contenus, dont certains payants peuvent être acquis via l'eShop pour les possesseurs de la première édition. On vous propose de relire le test du jeu de base réalisé par notre Xavier qui était très nostalgique de Theme Hospital et tout heureux de prendre en main son fils spirituel.





Cette compilation est donc sortie aujourd'hui le 5 mars 2021. Vous pouvez vous la procurer en France sur le site de la Fnac , dans les boutiques Micromania ou tout simplement sur Amazon . Entre histoire de Yéti, conspirations extraterrestres, l'éco-ville de Two Point County et la collection d'items Retro, voilà de quoi vous occuper pendant des dizaines d'heures au bas mot.



Two Point Hospital: JUMBO Edition | Console Launch Trailer 03/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'édition JUMBO regroupe le jeu de base, quatre extensions et deux packs d'objets nous donnant ainsi un total de 27 hôpitaux, 189 maladies et de nombreux objets à placer dans vos hôpitaux ! Les joueurs peuvent voyager dans de nouvelles régions du comté de Two Point et découvrir des espèces extraterrestres dans Close Encounters ou rejoindre la maire du comté de Two Point dans son voyage vers le succès écologique dans Off the Grid.