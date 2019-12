News Two Point Hospital (Switch)

Après quelques problèmes ayant contraint l'équipe de Two Point Studio à décaler la sortie de son jeu sur console, Two Point Hospital s'offre une nouvelle date de sortie, programmée pour le 25 février 2020.Il ne faudra donc finalement pas attendre si longtemps pour mettre la main sur cette suite spirituelle du mythique Theme Hospital, qui sera disponible en version boîte également, et contiendra les deux DLC sortis sur PC.A noter que cette date de sortie avait fuité il y a quelques jours sans que SEGA ne réagisse, mais finalement l'éditeur a confirmé la date du 25 février 2020 comme étant bien la date de sortie officielle... en espérant que le jeu ne soit évidemment pas décalé de nouveau d'ici là.Source : Dualshockers