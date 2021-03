Pyra and Mythra Bread and Butter combos (Beginner to Godlike) 03/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quelque temps avant la présentation du dernier combattant en date qui a eu lieu hier , Masahiro Sakurai a été invité à l'émission japonaise Washa Live , au cours duquel il revient sur la réaction des fans déçus de voir non pas un mais deux nouveaux personnages épéistes pour le prix d'un.Bien que le roster actuel ne soit constitué d'épéistes que d'un quart, force est de constater que seulement 4 des 10 personnages disponibles en DLC se battent à main nue : la Plante Piranha, Banjo, Terry et Min Min.Masahiro Sakurai en profite pour rappeler que les personnages ajoutés au roster ne sont pas décidés par lui mais par Nintendo, qui lui propose une liste de personnages sur laquelle il fait son choix parmi ceux qui sont réalisables. Il en était de même pour les personnages du premier Fighters Pass, et qu'il savait notamment que Byleth aurait été le personnage de Fire Emblem de trop.Conscient du nombre considérable d'épéistes, Masahiro Sakurai rétorque en disant qu'ils sont parmi les plus simples à développer, en contraste avec des personnages comme Steve de Minecraft.Source : Nintendo Everything Illustration : Masatsugu Saito