Netflix a réussi à se faire une place au soleil dans le cœur des amateurs de jeux vidéo et des fans de titres anciens. Après avoir lancé la mise en production de la saison 2 de The Witcher (une franchise très difficile à adapter et qui s'en sort au final avec les honneurs malgré quelques défauts), teasé hier le premier trailer de Stranger Things 4, époustouflé avec une première saison préquelle de Dark Crystal dont nous espérons vivement une suite pour boucler le lien avec le film d'origine, Netflix revient vers nous avec une nouvelle saison de la série animée Castlevania.

Alors que la saison 1 ne possédait que 5 épisodes, le succès fut au rendez-vous, permettant de mettre en chantier une seconde saison de 8 épisodes. A nouveau beau succès auprès des abonnés. C'est désormais le tour d'une troisième saison de 10 épisodes d'arriver dès le 5 mars 2020 et en voici la bande-annonce.





Elle nous replace nos principaux protagonistes dans la situation parfois fort délicate où nous les avions quittés à la fin de la saison 2. Amateurs du genre, voici une nouvelle saison à suivre.







Castlevania Season 3 | Official Trailer | Netflix 15/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube