News Huntdown (Switch)

Dans les rues remplies de chaos du futur où les gangs criminels règnent et les flics ont peur de marcher, seuls les chasseurs de primes peuvent libérer la ville du poing corrompu du crime.

Voilà un retour bien inattendu que celui de Huntdown qui avait été annoncé pour la première fois pour Switch en 2017. Mais, trois ans plus tard, le jeu de plateforme d'action se trouve enfin une date de sortie, et il ne faudra pas attendre très longtemps.L'éditeur Coffee Stain et le développeur Easy Trigger Games ont annoncé que Huntdown sera disponible sur Switch le 12 mai en téléchargement sur l'eShop.Voici un aperçu de Huntdown, avec une bande-annonce:Avec ses graphismes tout en pixel art 16 bits, que le studio annonce peints à la main, et des animations dessinées elles-aussi à la main, le tout combiné avec un gameplay fluide de 60 FPS et une bande-son de synthèse épique, Huntdown a de quoi attirer les joueurs nostalgiques.Le jeu proposera en plus du coop en local jusqu'à deux joueurs, et le choix parmi trois chasseurs de prime :Anna Conda: Une ex-commando et experte en armes à feu, formée pour assassiner sans question ni pitié.John Sawyer: un flic des forces spéciales qui a laissé la loi derrière lui. Ce vétéran a perdu tellement de membres en combat qu'il est à maintenant moitié robot.Mow Man: un droïde de reconnaissance modifié et doté de logiciels interdits.Voici l'histoire du titre :On aura vu plus original, mais on ne peut pas reprocher au titre de ne pas embrasser totalement le délire rétro-futuriste des années 80. Le jeu proposera vingt niveaux et permettra au joueur de récupérer des mitrailleuses, des armes laser, des katanas, des grenades et plus encore, et de les retourner contre leurs propriétaires... et tout ça pour récupérer votre prime. La pitié n'existe plus dans le futur des années 80 !