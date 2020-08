News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Bonjour fans d'#AnimalCrossingNewHorizons ! Ns sommes à la recherche de codes Dream Address d'iles géniales pour un guide à venir sur PN :) Si vous avez des codes DA à disposition, merci de me les transmettre. S'ils ont été proposés par un autre site, merci de nous dire lequel :) pic.twitter.com/vu1XtNRJtB — Puissance Nintendo (@pnintendo) August 1, 2020

Les rêves dans Animal Crossing: New Horizons

Comment récupérer mon code onirique DA ?

Les avertissements de Séréna 07/08/2020





Si vous n'avez pas noté votre code DA quand Séréna vous l'a donné, regardez votre carte ou passeport ! #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/Czkw3GjZGP — XavierPN (@xavierpn) August 1, 2020

Comment visiter une ile en rêve ?

Les meilleures iles accessibles avec un DA code (code onirique)

Les iles de l'équipe de Puissance Nintendo

Les rêves dans Animal Crossing en question...

Est-ce que je peux aller en rêve dans des villes au hasard ?

Est-ce que mon île risque quelque chose si je la partage ?

Que faire si je vois des choses pas cool sur une île ?

Est-ce que je peux ramener des objets de mes rêves ?

J'ai une super ile dont je voudrais partager le code DA, comment faire ?

Le jeudi 30 juillet, un nouveau DLC s'est invité sur nos consoles : la seconde vague des mises à jour estivales d'Animal Crossing: New Horizons est en effet arrivée. Après la plongée le mois dernier, place aux rêves avec Séréna. Nous avons longuement étudié ce nouveau mode pour vous en expliquer tous les détails dans cet article. Et un peu plus bas, vous pourrez également retrouver une sélection de codes DA – pour Dream Address en anglais (on les appelle Codes Oniriques en français), avec d'une part des DA codes des meilleures iles à découvrir, et aussi les DA codes de certains membres de l'équipe.Voici le sommaire de cet article :Nous mettrons ce guide à jour à chaque opportunité... et vous pouvez nous aider : si vous souhaitez partager votre DA Code avec la communauté PN, vous pouvez soit l'indiquer en commentaire dans cette news, ou rejoindre la crème de la crème des joueurs d'Animal Crossing sur notre serveur Discord . Nous ne manquerons pas de rajouter certains de vos codes DA dans cet article très bientôt.ACNH est un jeu qui s'enrichit chaque mois de nouvelles fonctionnalités qui viennent compléter l'offre de base, et ce de façon tout à fait gratuite. C'est la raison pour laquelle on pardonnera certains manques, même si on espère que Nintendo va continuer à travailler sur ces fonctionnalités pour les rendre un peu plus indispensables, voire parfois un peu plus fun, nous y reviendrons un peu plus loin.Les rêves sont un moyen d'aller chercher de l'inspiration dans les iles d'autres joueurs grâce à l'utilisation de codes uniques, les codes DA, ou codes oniriques. Ces codes sont communiqués par Séréna, la maîtresse des lieux, lorsque vous envoyez une image de votre ile aux serveurs de Nintendo, dans le cloud. C'est donc une démarche volontaire, dans tous les sens du terme : vous confirmez à Séréna que vous êtes d'accord pour que des inconnus visitent votre île, et vous communiquez votre code onirique aux joueurs qui souhaiteraient la visiter.Une fois la mise à jour effectuée, Nintendo vous offre un cadeau : un lit ! Mais n'importe quel lit fera l'affaire, au cas où vous auriez déjà créé votre chambre à coucher dans votre maison, votre lit actuel fera également très bien l'affaire. Une fois allongé, le jeu vous demande "veux-tu dormir un peu ?", en répondant "ça ne me ferait pas de mal", vous voilà transporté au pays des rêves, où vous retrouverez Séréna. On aimerait bien pouvoir s'endormir aussi rapidement dans la vraie vie, en tout cas !Pour créer votre code onirique, Séréna va commencer par "numériser ton ile sous forme de rêve". C'est une ile sur laquelle les visiteurs pourront s'en donner à coeur joie sans aucune conséquence : les visiteurs arrivent sans aucun outil, les poches vides, sans outil.Pour partager votre rêve, Séréna vous rappelle trois informations importantes :- Des inconnus vont visiter une version de notre île envoyée au serveur à un instant T- Cela veut dire que des inconnus pourront consulter des infos sur votre ville, et découvrir certaines infos liées à votre ile et ses personnages- Notamment "votre nom, le contenu du passeport de tous les résidents, l'apparence générale de l'ile, les pièces dans les maisons, les motifs personnalisés et le contenu du panneau d'affichage".Avant de numériser votre ile en vue d'un faire une version rêvée, vous pouvez aussi faire un tour sur le portail des motif personnalisés et décider quels motifs vous autorisez les internautes à reprendre lors de leur visite.Une fois tous ces messages lus et validés, Séréna vous demande si vous êtes prêt : sélection "Absolument !" si tel est votre cas, ou "Pas encore" si vous préférez aller faire quelques modifications pour envoyer ensuite votre ile vers le serveur. Notez que vous ne pouvez envoyer votre ile sur le serveur de Nintendo qu'une fois par jour.En cas d'approbation de votre part, Séréna se connecte à la "librairie onirique", numérise votre ile, et la télécharge sur le serveur. Presque comme par magie. A l'issue de cette opération, vous disposez d'un code DA que Séréna vous communique. Pas de panique si vous avez perdu votre code, vous le retrouverez ensuite via le NookPhone aussi bien sur la carte de votre île que sur votre passeport :Des millions de joueurs vont bientôt transmettre leur île vers les serveurs de Nintendo : chacun disposera d'un code DA qu'il pourra partager sur le Net pour permettre aux joueurs de découvrir leur ile. C'est encore une fois Séréna qui vous ouvrira les portes d'une ile en rêve lorsque vous tomberez dans les bras de Morphée. "Rêver d'une autre ile" est le sous-mode qui vous permet de découvrir une autre ile : mais ce n'est qu'un rêve et tout ce que vous ferez sur une autre ile n'aura aucune incidence sur la ville réelle.On le disait plus haut : vous arrivez sur l'ile les poches vides, sans objet pour, par exemple, creuser les fossiles laissés par le maître des lieux, ni de filet pour attraper des insectes ou de canne pour pêcher. Rien. Vous pouvez toutefois ramasser des fruits, des branches, mais notez une info importante : à votre réveil, vos poches ne contiendront aucun de ces objets. Après tout, c'est un rêve, mais ceux qui comptaient sur ce mode pour faire le plein de fruits notamment seront vite déçus.Il est possible, compte tenu du fait que les iles sont créées par des humains, que vous découvriez quelque chose qui, en fait, n'a pas sa place dans Animal Crossing. Vous pouvez appuyer sur le bouton "-" pour faire part d'un problème à Nintendo avec l'ile visitée.De fait, visiter une ile ne présente que peu d'intérêt, si ce n'est de voir à quel point certains internautes ont réalisé un travail de création extraordinaire. Et c'est si génial qu'on s'est dit qu'un article sur la fonctionnalité n'aurait que peu d'intérêt sans une sélection des meilleures iles à découvrir !Cette rubrique en est à ses balbutiements et on compte sur vous pour l'enrichir avec, pourquoi pas, quelques créations de joueurs français. En attendant, nous avons visité certaines des iles proposées par le site NintendoLife , histoire de ne pas partir de rien. Vous disposerez ainsi d'une première sélection d'iles à visiter avec un DA Code avant qu'on puisse bientôt ajouter vos suggestions dans cet article !- DA-1627-5603-6916 : une ile très japonaise où aucun espace n'a été laissé de côté, avec des paysages variés comme la ville, la montagne, la plage (avec son restaurant à sushi). Un grand coup de coeur de votre dévoué comme en témoignent ces quelques photos prises lors d'une visite là-bas :- DA-2557-1607-2056 : dans le même genre que l'ile ci-dessus, c'est un style très japonais que vous pourrez découvrir sur cette ile.- DA-3674-4275-5333 : on sent que vous ne vous lassez pas des iles d'inspiration japonaise. Il nous tarde de voir à quoi ressembleront les villages créés par les Français, car nous aussi on a du style, oh !- DA-1649-2999-2923 : une autre ile japonaise, mais qui cette fois nous ramène en 1960. C'était une autre époque, et elle est bien retranscrite dans cette ile d'Animal Crossing !- DA-1182-7179-4326 : Une île qui rappelle le village d'Aika dans Animal Crossing: New Leaf. Ajoutez-y un soupçon d'angoisse et vous aurez tous les ingrédients du bon film d'horreur à la sauce Animal Crossing.- DA-1862-2456-1929 : un énorme travail de la part du créateur de cette ile appelée Nunnalia. La zone des ruines est vraiment bien pensée, et l'aménagement urbain donne à cette ville des petits airs sévillans !- DA-7856-4937-7689 : ce joueur a vraiment utilisé le plein potentiel des designs personnalisés, et cela se voit... partout !- DA-5025-7432-1032 : certains sont vraiment devenus des experts dans l'art de modeler leur île ! Le terraforming sera-t-il bientôt reconnu comme diplôme d'État ?- DA-2699-0667-2117 est une ville prometteuse, son architecte doit se donner beaucoup de mal pour développer son ile section par section.- DA-9555-5793-5281 : une île toute mignonne à découvrir avec des fragments d'étoiles partout (mais n'oubliez pas que vous ne pourrez en ramener aucun chez vous !)- DA-8177-8001-9938 : encore une fois, un usage exemplaire des designs personnalisés pour cette ile très réussie, Merry Island.- DA-8191-2677-7268 : une ile avec pour thème "du rose et des étoiles". Décidément, les étoiles suscitent beaucoup d'intérêt !Plusieurs membres de l'équipe ont commencé à partager leur DA Code. On vous les relaie ici !Vous pouvez découvrir l'ile très fleurie et arborée de votre serviteur en allant sur le DA Code : DA-2432-0944-3374. Fermez les yeux et laissez-vous guider vers PN Island (oui, j'ai été très original sur le nom de cette ile !)Si vous souhaitez découvrir l'ile de Valentin, c'est le code DA-7091-5829-4534 qu'il vous faudra saisir, vous pourrez ainsi visiter Anim'Ile.Non, il n'est pas possible d'aller dans des iles au hasard dans le mode Rêve. Un code onirique est indispensable !A vrai dire, non : les visiteurs ne disposent d'aucun outil, les boutiques sont exceptionnellement fermées. Une fois réveillé, tout ce qui se sera passé dans le rêve du joueur venant visiter votre île sera oublié.Nintendo est très attentif à ce que l'expérience de jeu soit parfaite : si vous visitez une ile et y découvrez quelque chose de gênant, vous pouvez signaler l'ile à Nintendo en appuyant sur "-" lors de votre visite.Non, un rêve est un rêve : tout ce que vous ferez sur l'ile de votre rêve restera sur l'ile de votre rêve. Des fleurs cueillies aux fruits ramassés, vous aurez la désagréable sensation d'avoir travaillé toute la nuit au réveil, car vos poche ne contiendront rien de plus que ce que vous aviez en vous endormant dans votre lit.Vous pouvez nous partager votre code DA en commentaire dans cet article, ou via notre salon #AnimalCrossing sur Discord !A lire aussi : notre Guide sur Animal Crossing: New Horizons