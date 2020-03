On craignait que la première semaine de confinement affecte les ventes physique d'Animal Crossing: New Horizons, avec les difficultés que nombre de joueurs ont eu pour se procurer le jeu. Il n'en est rien à voir le top des ventes de cette semaine, puisque le titre se hisse à la première place, suivi par Mario Kart 8 Deluxe, un habitué du top, et de The Legend of Zelda Breath of Wild, qui aura sûrement été une solution d'évasion idéale pour les joueurs en quête de dépaysement.Coté 3DS, Animal Crossing: New Leaf continue de faire le bonheur des joueurs, tandis que Pokémon Ultra Soleil revient faire un coucou dans le top, suivi de Mario Kart 7. Il ne manque pas grand-chose pour les deux consoles de Nintendo affiche un top similaire.Mais le plus gros changement se situe au niveau du top général, avec la PS4 qui fait un retour en force, puisqu'elle place 3 jeux dont Doom Eternal, sorti le même jour qu'Animal Crossing: New Horizons sur les autres plateformes.Le top du SELL n'étant pas chiffré, on ne peut en revanche pas mesurer l'impact du confinement sur les ventes. A suivre les prochaines semaines.