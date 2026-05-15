Tomodachi Life : Une vie de rêve passe en version 1.0.2 et corrige ses bugs les plus gênants
Nintendo déploie une mise à jour bienvenue qui corrige notamment des bugs de sauvegarde corrompue et des blocages de progression. Tour d'horizon des correctifs.News
- La version 1.0.2 de Tomodachi Life : Une vie de rêve est disponible depuis le 14 mai 2026
- Plusieurs bugs critiques sont corrigés, dont des corruptions de sauvegarde et des blocages de progression
- L'image du trésor "sugar glider" a été remplacée par la bonne illustration
- La mise à jour concerne la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch Lite
Un mois après sa sortie, Tomodachi Life : Une vie de rêve reçoit une nouvelle mise à jour qui s'attaque à des problèmes que certains d'entre nous ont peut-être déjà rencontrés. La version 1.0.2, déployée hier par Nintendo ce jour, corrige en effet plusieurs bugs significatifs qui pouvaient sérieusement gâcher notre expérience.
Des bugs de sauvegarde qui faisaient froid dans le dosParmi les correctifs les plus importants, on trouve deux bugs liés à la corruption des données de sauvegarde. Le premier se déclenchait après qu'un Mii ait réussi sa confession amoureuse : au moment de sauvegarder, le jeu affichait un message indiquant que la sauvegarde était corrompue, rendant toute sauvegarde impossible. Le second survenait dans un cas similaire, lorsque plusieurs Mii emménageaient ensemble. Dans les deux cas, le message "Les données ont été corrompues" avait de quoi faire paniquer, surtout dans un jeu où l'on investit du temps à construire sa petite communauté.
Deux autres bugs de progression sont également résolus. Le premier empêchait parfois le jeu d'avancer après avoir développé son île, tandis que le second bloquait la partie lorsqu'on modifiait l'extérieur d'une maison créée à la Palette House.
Nintendo corrige aussi une erreur rare où une transition de scène provoquait un crash pur et simple du jeu.
La fontaine à vœux, les réconciliations et un écureuil mal identifiéCôté fonctionnalités, on apprend que la fontaine à vœux pouvait devenir inutilisable si on la rangeait via Island Builder : impossible de la replacer ensuite sur l'île, et donc impossible d'exaucer les souhaits de nos Mii. C'est réparé. Un bug faisait aussi disparaître l'affinité amoureuse d'un Mii pour une autre personne si sa tentative de réconciliation avec un troisième Mii échouait après une dispute. Autre souci désormais réglé : un Mii pouvait rester triste indéfiniment même après que sa jauge de tristesse soit retombée à zéro.
Les échanges en jeu local, qui ne fonctionnaient pas correctement, sont eux aussi corrigés. Et pour la petite anecdote, Nintendo reconnaît avoir utilisé l'image d'un Petit polatouche (un écureuil volant) à la place de celle du sugar glider (un phalanger volant) pour le trésor du même nom. On appréciera la correction d'un détail aussi spécifique, tout à fait dans l'esprit décalé de Tomodachi Life et l'erreur zoologique avait été relevée sur Reddit !
Comment mettre à jour Tomodachi Life?Si les mises à jour automatiques sont activées sur votre console, la version 1.0.2 devrait déjà être installée quand vous lancerez votre console. Sinon, il suffit de sélectionner le jeu depuis le menu HOME, d'appuyer sur le bouton + ou -, puis de choisir "Mise à jour du logiciel" et "Via Internet". On rappelle que tous les joueurs doivent utiliser la même version pour jouer ensemble en ligne ou en local.
La page d'assistance de Nintendo France dédiée aux mises à jour de Tomodachi Life : Une vie de rêve devrait prochainement être actualisée avec les notes de version en français, pour l'instant on ne dispose que des versions 1.0.1 et 1.0.2.
À lire aussi : notre test complet de Tomodachi Life : Une vie de rêve
Et vous, aviez-vous rencontré certains de ces bugs ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Support
『トモダチコレクション わくわく生活』の更新データVer.1.0.2の配信を開始しました。いくつかの不具合を修正しています。 https://t.co/IySNXKcZwW pic.twitter.com/XBvJRc9V1s— 任天堂サポート (@nintendo_cs) May 15, 2026
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